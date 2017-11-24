Экипаж ДПС по горячим следам задержал подозреваемых в ограблении самарца

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В Самаре возле входа в торговый павильон, расположенный на улице Карбышева, двое злоумышленников открыто похитил у мужчины денежные средства в сумме 1500 рублей и скрылись.Потерпевший позвонил в полицию. По указанному адресу к нему направился ближайший экипаж дорожно-патрульной службы.В ходе отработки местности экипаж ДПС увидел двух мужчин, по приметам схожих с нападавшими. Более того, в прохожих пострадавший узнал своих обидчиков. Полицейские приняли решение задержать подозрительных граждан. Те, увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться, но им это не удалось. Подозреваемых задержали и доставили в отделение полиции. По данным стражей порядка, предполагаемые злоумышленники – ранее судимые жители Самары 1979 и 1982 годов рождения.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.