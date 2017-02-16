Двух омских школьниц спасли от «групп смерти»
16 февраля 2017 10:19
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По данным следствия, в феврале 2017 года две 13-летние девочки вступили в известные «группы смерти» в социальных сетях. Девочки попали под психологическое влияние организаторов групп, которые давали им опасные для их жизни и здоровья задания. Конечной целью злоумышленников была смерть девочек, пишет ФедералПресс.
Тревогу подняла мать одной из школьниц, которая заметила на руке дочери странный символ. Поскольку девочка не созналась, что за знак она нарисовала на руке, мать решила проверить переписку дочери в соцсетях. Увидев, что дочь состоит в опасных группах, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье 110 – доведение до самоубийства. Сейчас оперативники устанавливают лиц, которые причастны к «группам смерти». Допрашиваются также потерпевшие и их родители, устанавливаются другие подростки, которые могли попасть под опасное влияние.
Также обеим девочкам и другим возможным пострадавшим будет оказана психологическая помощь.
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