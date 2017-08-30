Двух "ночных бабочек" из Самары задержали в сауне

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В ходе проведения оперативно–профилактической операции «Быт» 25 августа сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Кинельский» осуществляли проверки бань и саун в Кинельском районе. Итог операции: на двух жительниц Самары были составлены административные протоколы.Так, в ходе проверки в одной из бань поселка городского типа Алексеевка выявлено два факта оказания услуг интимного характера за деньги. Свои услуги жрицы любви оценивали в 4000 рублей за час. В отношении 25-летних жительниц Самары сотрудники органов внутренних дел составили административные. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей, сообщает облМВД.