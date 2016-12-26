Двоих тольяттинцев будут судить за наркоторговлю
26 декабря 2016 09:44
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В Тольятти окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города 1971 и 1989 годов рождения, которые обвиняются в распространении наркотических средств.
По версии сотрудников органов внутренних дел, мужчины занимались сбытом на территории Тольятти крупных партий героина. Покупатели получали запрещенный товар бесконтактным способом через систему тайников. Денежные средства за наркотики перечислялись на счета электронных платежных систем, оформленных на подставных лиц. Поступившие средства затем легализовывались путем осуществления безналичных переводов на банковские карты, которые были оформлены на знакомых злоумышленников, неосведомленных об их преступной деятельности. Деньги распределялись между обвиняемыми, часть их тратилась на приобретение новых партий наркотиков.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в декабре 2015 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и последующих обысков полицейские изъяли у злоумышленников предназначенный для продажи героин и порядка 10 банковских карт, предположительно, использовавшихся для осуществления противоправной деятельности.
Обвиняемые совершили легализацию (отмывание) денежных средств на общую сумму более 6 с половиной миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.
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