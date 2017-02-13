Двоих самарцев отправили в колонию на 16 лет за сбыт крупной партии амфетамина

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Приговором Самарского областного суда Борис Симанков и Михаил Леонтьев осуждены к 16 годам лишения свободы каждый с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В судебном заседании установлено, что Симанков и Леонтьев 18-19 мая 2016 г. в г. Севастополе встретились с местным жителем, который намеревался приобрести 500 грамм амфетамина по цене 1000 рублей за 1 грамм для дальнейшего сбыта в Севастополе. Симанков и Леонтьев пообещали ему "достать" наркотик в Самаре.31 мая 2016 года заказчик прибыл из г. Севастополя в г. Самару. На следующий день в номере гостиницы "Ибис" Симанков и Леонтьев встретились с ним и тот передал им в качестве аванса 350 000 рублей. В тот же день Симанков приобрёл у неустановленного лица 500 грамм амфетамина и в номере гостиницы передал его покупателю.Покупатель вместе с Леонтьевым на автомобиле "Шевроле-Ланос" выехали в г. Севастополь, однако на ул. Шоссейной г. Самары были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которые в ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли запрещенное вещество.Уголовное дело в отношении жителя г. Севастополя, купившего наркотик, выделено в отдельное производство.Также Симанков и Леонтьев в г. Москве с целью дальнейшего сбыта приобрели 84 грамма кокаина. Прибыв в Самару, Симанков стал хранить наркотик в подвале дома по ул. Ленинградской в г. Самаре, подыскивая наркозависимых покупателей. Кокаин сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен и изъят, сообщает облпрокуратура.