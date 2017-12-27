Двое самарцев мошенничали в отношении пожилых граждан

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В Хворостянском районе окончено расследование уголовное дела, возбужденного в отношении двух жителей Самары, подозреваемых в совершении 8 эпизодов мошенничества в отношении престарелых граждан.Следствием установлено, что в августе 2017 года обвиняемые - мужчины 1988 и 1982 года рождения, вступили в преступный сговор, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, в отношении престарелых граждан, проживающих на территории Хворостянского района. Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленники прибывали в населенные пункты района, представляясь работниками газовой службы, и вводили в заблуждение одиноких пенсионеров относительно необходимости установки сигнализатора утечки природного газа. Лже-газовики поясняли, что в доме происходит утечка газа из газового оборудования и что установка сигнализатора является обязательной. В случае отказа гражданам придется впоследствии заплатить за установку значительно большую сумму, а в настоящее время действует скидка. Когда пенсионеры соглашались, обвиняемые устанавливали в домах неисправные сигнализаторы угарного газа, получая при этом от потерпевших денежные средства.В результате противоправных действий злоумышленников восьми жителям района причинен значительный материальный ущерб на сумму около 100 тысяч рублей. По статье "Мошенничество" были возбуждены уголовные дела, в дальнейшем объединенные в одно производство.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.