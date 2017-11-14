Двое подростков из Сызрани обокрали кассу магазина

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Полицейские города Сызрани задержали молодых людей 1999 и 2000 годов рождения. Подростки подозревается в краже из магазина. Добычей стали денежные средства в сумме 7 000 рублей.

Выехав на место происшествия, оперативные сотрудники установили, что неизвестные злоумышленники проникли в магазин путем взлома входной двери. При этом торговая точка не была оборудована никакими дополнительными охранными системами.

Из опроса сотрудницы магазина следовало, что в торговой точке она работает продавцом. Придя утром на работу, женщина увидела, что входная дверь взломана, а из кассы пропали деньги в сумме более 7 000 рублей.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска отдела полиции №32 МУ МВД России «Сызранское» установили подозреваемых в совершении преступления - двух друзей - подростков, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Молодые люди признались сотрудникам полиции, что денежные средства уже успели все потратить на собственные нужды.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.