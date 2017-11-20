Двое молодых жителей Новокуйбышевска отобрали телефон у подростка

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В Новокуйбышевске в вечернее время двое неизвестных отобрали телефон у 14-летнего подростка. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Дзержинского. После случившегося злоумышленники скрылись с добычей во дворах, юноша вместе со своими родителями обратились за помощью в полицию.Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на нападавших. Ее направили всем патрульным экипажам, несущим службу на улицах города. Примерно три часа спустя на улице Пирогова экипаж вневедомственной охраны заметил двух молодых людей, внешность которых совпадала с описанием грабителей. Стражи правопорядка задержали их и вызвали на место происшествия своих коллег из полиции.В присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов провели личный досмотр задержанных – жителей Новокуйбышевска 1993 года рождения. В результате у одного из молодых людей был изъят похищенный сотовый телефон – он был спрятан в носке. По факту случившегося в полиции проводится проверка, сообщает облМВД