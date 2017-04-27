Двое грабителей в Тольятти напали на инвалида

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50-летний инвалид 2-ой группы сообщил в полицию, что двое неизвестных напали на него и похитили деньги в размере 800 рублей.Злоумышленники, находясь с торца дома по улице Свердлова, действовали по предварительному сговору. С применением насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении пенсионера мужчины похитили денежные средства и скрылись с места преступления.Во время патрулирования улиц экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по г. Тольятти недалеко от места совершения преступления заметил мужчин, подходивших под описание правонарушителей. Сотрудники полиции задержали предполагаемых преступников и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Во время опроса мужчины признались полицейским в содеянном.По данным правоохранителей оба подозреваемых не имеют постоянного заработка и ранее привлекались к уголовной ответственности: 25-летний мужчина за грабеж, 41-летний – за укрывательство преступления.О грабеже возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги возвращены законному владельцу. Ведется следствие, сообщает облМВД.