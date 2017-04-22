Двое 16-летних подростков в Самаре ограбили мужчину

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В полицию Самары за помощью обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице Ерошевского его ограбили двое злоумышленников, которым на вид было не больше 18 лет. По словам заявителя, в результате нападения он лишился рюкзака, в котором находилось личное имущество.Приняв сигнал, оперативный дежурный незамедлительно направил ориентировку с приметами нападавших и описанием похищенного имущества всем наружным службам полиции. Спустя некоторое время возле одного из домов, расположенных в проезде Митирева, сотрудники патрульно-постовой службы заметили двоих молодых людей, подходящих под описание разыскиваемых. Стражи правопорядка задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.При установлении личностей предполагаемых злоумышленников выяснилось, что оба 16-летних подростка являются студентами одного из самарских колледжей, один из парней ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, второй – еще не попадал в поле зрения правоохранителей.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.