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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Два жителя США пытались отправить оружие в Чечню под видом кухонных принадлежностей

28 февраля 2018 23:10
293
Арестованы выходцы из Чечни — Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Как передает РБК, двух жителей Александрии (штат Вирджиния) Тенгиза Сыдыкова и Эльдара Резванова арестовали по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег. Как сообщает местная прокуратура восточного округа Вирджинии, подозреваемые приобрели более 100 единиц оружия с целью отправки его в Чечню.

«Подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, намереваясь отправить его в Чечню без лицензии. Мужчины старались замаскировать оружие под кухонные принадлежности», — сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что оба арестованных — выходцы из Чечни, Сыдыкову 28 лет, Резванову — 27. Им грозит до 20 лет тюремного заключения, однако, как отмечает прокуратура, суд обычно назначает срок меньше максимального.

При этом в сообщении надзорного ведомства не указывается, кто именно был конечным адресатом поставки. Кроме прокуратуры в расследовании участвуют представители службы контрразведки и экспортного контроля американского Минюста.

В августе 2017 года в Австрии полиция задержала девятерых членов чеченской преступной группировки. После задержания у чеченцев изъяли холодное и огнестрельное оружие, в том числе пистолет-пулемет Uzi. Их обвинили в создании преступной группы, мошенничестве, поджогах, шантаже, вымогательстве и незаконном хранении оружия.


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