Два жителя США пытались отправить оружие в Чечню под видом кухонных принадлежностей

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«Подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, намереваясь отправить его в Чечню без лицензии. Мужчины старались замаскировать оружие под кухонные принадлежности», — сказано в сообщении.Прокуратура отмечает, что оба арестованных — выходцы из Чечни, Сыдыкову 28 лет, Резванову — 27. Им грозит до 20 лет тюремного заключения, однако, как отмечает прокуратура, суд обычно назначает срок меньше максимального.При этом в сообщении надзорного ведомства не указывается, кто именно был конечным адресатом поставки. Кроме прокуратуры в расследовании участвуют представители службы контрразведки и экспортного контроля американского Минюста.В августе 2017 года в Австрии полиция задержала девятерых членов чеченской преступной группировки. После задержания у чеченцев изъяли холодное и огнестрельное оружие, в том числе пистолет-пулемет Uzi. Их обвинили в создании преступной группы, мошенничестве, поджогах, шантаже, вымогательстве и незаконном хранении оружия.