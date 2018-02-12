Два жителя Безенчукского района до смерти избили приятеля в пьяной драке

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В апреле 2017 года в одном из домов села Кануевка Безенчукского района трое мужчин употребляли спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры двое участников застолья избили хозяина дома. После этого нанесли ему удары кухонной скалкой, обогревателем и стулом. Один из гостей, используя предметы, обладающими колюще–режущими свойствами, нанес множественные удары по телу потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался.В судебном заседании подсудимые вину признали полностью, пояснили что совершили преступление, поскольку были в состоянии сильного алкогольного опьянения.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 9 и 11 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.