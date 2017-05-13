Два молодых самарца угнали у пенсионера "четверку" и сожгли ее
13 мая 2017 14:13
135
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка опросили соседей пострадавшего и изъяли записи камер наружного видеонаблюдения с ближайших домов. При просмотре видео было установлено, что к хищению причастны двое молодых людей. Также на записях видеокамер соседних улиц зафиксировано, как незадолго до совершения преступления эти же злоумышленники пытались вскрыть и похитить два других автомобиля ВАЗ-2106, но им это не удалось. В настоящее время по фактам покушения на кражу проводится проверка.
С машин, похитить которые злоумышленники не смогли, сотрудники органов внутренних дел сняли отпечатки пальцев и проверили их по базе данных лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. В результате проделанной работы полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей 1997 и 1998 годов рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Во время опроса они признали свою причастность к хищению ВАЗ-21043. Молодые люди отказались назвать место, где находится машина, но признались, что подожгли его. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение автомобиля.
По данным правоохранителей, оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи и причинение легкого вреда здоровью.
По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 мая 2017 21:11
В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой. Закон
247
12 мая 2017 19:58
С места происшествия сотрудниками МВД изъято 20 единиц оборудования, предназначенного для организации незаконных азартных игр. Закон
202
12 мая 2017 19:37
Также осуждены и заказчики преступлений. Закон
218
12 мая 2017 18:32
В ходе проверки выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 62 работниками за август, сентябрь 2016 г. в сумме 820 тысяч рублей. Закон
251
11 мая 2017 23:04
16 родителей учащихся не знали о том, что образование детей было бесплатным и выплачивали ежемесячные денежные средства. Закон
246
11 мая 2017 19:54
Решается вопрос о его экстрадиции в Узбекистан. Закон
419
11 мая 2017 16:50
Напомним, Дамир Сталин - первый секретарь самарского горкома КПРФ. Он один из четырех демонстрантов, кто на первомайской демонстрации на площади Куйбышева... Закон
503
Происшествия
13 мая 2017 14:59
Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Происшествия
141
13 мая 2017 14:30
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Происшествия
100
13 мая 2017 13:42
Он познакомился с ней в соцсети. Происшествия
151
Криминал
13 мая 2017 14:13
Они же пытались вскрыть и похитить два других автомобиля ВАЗ-2106, но им это не удалось. Криминал
134
13 мая 2017 12:05
Женщина в этот момент была пьяна. Криминал
151
13 мая 2017 11:34
Похищенный телефон он сдал в ломбард. Криминал
114
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
467
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1065
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1237
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1445
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2748
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1631
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1442
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1073
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
569
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
987
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2219
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3243
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают