Два молодых самарца угнали у пенсионера "четверку" и сожгли ее

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По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка опросили соседей пострадавшего и изъяли записи камер наружного видеонаблюдения с ближайших домов. При просмотре видео было установлено, что к хищению причастны двое молодых людей. Также на записях видеокамер соседних улиц зафиксировано, как незадолго до совершения преступления эти же злоумышленники пытались вскрыть и похитить два других автомобиля ВАЗ-2106, но им это не удалось. В настоящее время по фактам покушения на кражу проводится проверка.С машин, похитить которые злоумышленники не смогли, сотрудники органов внутренних дел сняли отпечатки пальцев и проверили их по базе данных лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. В результате проделанной работы полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей 1997 и 1998 годов рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Во время опроса они признали свою причастность к хищению ВАЗ-21043. Молодые люди отказались назвать место, где находится машина, но признались, что подожгли его. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение автомобиля.По данным правоохранителей, оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи и причинение легкого вреда здоровью.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.