Директора строительной компании из Самары посадили на 4 года за похищение 41 миллиона рублей
26 декабря 2016 11:10
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Возглавляя компанию "Монтэк", участвующую в долевом строительстве, она перечислила с расчетного счета организации на расчетный счет билзкой себе фирмы "Арлекино" 41 651 600 рублей, таким образом похитив их.
Гособвинение потребовало для гражданки Бочаровой наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Однако суд , квалифицировав действия Бочаровой по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), признал ее виновной в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.
В настоящее время прокуратурой Самарского района готовится представление, в связи с несогласием с квалификацией действий подсудимой, пишет СитиТраффик.
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