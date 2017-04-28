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Дело о заказчике убийства Олега Дергилева в Самаре приостановлено

28 апреля 2017 09:33
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Дело о заказчике убийства Олега Дергилева в Самаре приостановлено
Его имя следствие не называло.

Напомним, владельца сети магазинов «Горилка» убили 10 октября 2013 г. по пути на работу. 29 марта 2016 г. виновными в его убийстве признали Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина и Максима Колесникова, их приговорили к реальным срокам заключения — от 16 до 23 лет колонии строгого режима.

6 октября 2016 года Верховный Суд снизил срок наказания Калистратову и Колесникову на год.
Ранее следствие сообщало, что убийство было заказным: клиент связался с Козаевым и предложил $200 тысяч за ликвидацию бизнесмена Дернгилева. Для исполнения заказа Козаев привлек своих знакомых.

Дело о заказчике убийства Олега Дергилева было выделено в отдельное производство. Следствие его имя не называло, хотя намекало, что заказчик установлен. В СМИ обсуждались различные варианты: внутрисемейные «разборки», передел алкогольного рынка (сеть «Горилка» пошла на расширение в другие регионы, а в Жигулевске начиналось строительство пивзавода), долги депутата Алексея Митрофанова перед Олегом Дергилевым, которые превысили сумму в миллион евро.

В ответ на запрос Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области ответили, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении заказчика убийства приостановлено. Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, поэтому предоставить какую-либо уточняющую информацию по его личности «не представляется возможным в интересах следствия».
Интересно, что Наталья Анисимова, бывшая супруга Сергея Козаева, осужденного за убийство Дергилева, неоднократно заявляла, что знает имя заказчика — об этом ей якобы проговорился сам Козаев. Женщина сообщила, что готова была дать показания и обратилась в марте 2017 г. в областное ГУ МВД, взамен просила защиты. По словам Натальи Анисимовой, ее выслушали, но попросили время на раздумья.

В ответ на запрос Волга Ньюс с просьбой подтвердить или опровергнуть факт встречи замначальника полиции по оперативной работе Алексея Максимова с Натальей Анисимовой для обсуждения дачи показаний по делу об убийстве Дергилева в ГУ МВД сослались на недопустимость разглашения данных предварительного следствия и отказались комментировать что-либо по этой ситуации.


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