Дело о заказчике убийства Олега Дергилева в Самаре приостановлено
28 апреля 2017 09:33
21
Напомним, владельца сети магазинов «Горилка» убили 10 октября 2013 г. по пути на работу. 29 марта 2016 г. виновными в его убийстве признали Сергея Козаева, Вячеслава Калистратова, Сергея Догадина и Максима Колесникова, их приговорили к реальным срокам заключения — от 16 до 23 лет колонии строгого режима.
6 октября 2016 года Верховный Суд снизил срок наказания Калистратову и Колесникову на год.
Ранее следствие сообщало, что убийство было заказным: клиент связался с Козаевым и предложил $200 тысяч за ликвидацию бизнесмена Дернгилева. Для исполнения заказа Козаев привлек своих знакомых.
Дело о заказчике убийства Олега Дергилева было выделено в отдельное производство. Следствие его имя не называло, хотя намекало, что заказчик установлен. В СМИ обсуждались различные варианты: внутрисемейные «разборки», передел алкогольного рынка (сеть «Горилка» пошла на расширение в другие регионы, а в Жигулевске начиналось строительство пивзавода), долги депутата Алексея Митрофанова перед Олегом Дергилевым, которые превысили сумму в миллион евро.
В ответ на запрос Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области ответили, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении заказчика убийства приостановлено. Однако оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, поэтому предоставить какую-либо уточняющую информацию по его личности «не представляется возможным в интересах следствия».
Интересно, что Наталья Анисимова, бывшая супруга Сергея Козаева, осужденного за убийство Дергилева, неоднократно заявляла, что знает имя заказчика — об этом ей якобы проговорился сам Козаев. Женщина сообщила, что готова была дать показания и обратилась в марте 2017 г. в областное ГУ МВД, взамен просила защиты. По словам Натальи Анисимовой, ее выслушали, но попросили время на раздумья.
В ответ на запрос Волга Ньюс с просьбой подтвердить или опровергнуть факт встречи замначальника полиции по оперативной работе Алексея Максимова с Натальей Анисимовой для обсуждения дачи показаний по делу об убийстве Дергилева в ГУ МВД сослались на недопустимость разглашения данных предварительного следствия и отказались комментировать что-либо по этой ситуации.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 апреля 2017 22:48
Закон
289
27 апреля 2017 22:10
Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Закон
180
27 апреля 2017 21:53
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере семь тысяч рублей в доход государства. Закон
171
27 апреля 2017 14:43
На иждивении у подсудимого находятся двое детей, сожительница беременна третьим ребенком. Закон
230
27 апреля 2017 14:21
Отобранные в месте разлива соляной кислоты образцы почвы оказались загрязнены легкорастворимыми солями - в количествах, оказывающих негативное воздействие... Закон
202
27 апреля 2017 10:14
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Закон
196
26 апреля 2017 23:33
Генпрокуратура сочла, что она вела деятельность по дестабилизации внутриполитической обстановки. Закон
271
Происшествия
27 апреля 2017 17:12
В настоящее время Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Происшествия
179
27 апреля 2017 16:09
Пострадавших из машины вызволяли спасатели. Происшествия
259
27 апреля 2017 15:42
Вырученные деньги он пропил. Происшествия
198
Криминал
28 апреля 2017 09:33
Его имя следствие не называло. Криминал
18
27 апреля 2017 19:34
Как следует из собранных полицейскими материалов, гость в ходе словесной перепалки схватил биту и ударил несколько раз своего приятеля, после чего скрылся с... Криминал
186
27 апреля 2017 14:01
Преступники задержаны, деньги вернули владельцу. Криминал
127
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
46
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
715
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
950
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1152
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2502
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1464
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
375
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
828
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2049
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3070
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3153
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12090
Мероприятия