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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Действия в самарском РКЦ «Прогресс» нанесли ущерб федеральному бюджету в 404 млн рублей

7 ноября 2017 13:29
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Действия в самарском РКЦ «Прогресс» нанесли ущерб федеральному бюджету в 404 млн рублей Возбуждены два уголовных дела.
Возбуждены два уголовных дела.

В Самаре возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями сотрудниками ОАО «РКЦ «Прогресс».

По версии следствия, 3 августа 2010 года в целях реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов АО «РКЦ «Прогресс», предусмотренных федеральной целевой программой, между «Прогрессом» и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен договор подряда на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает Самру.ру.

Денежные средства по указанному договору были перечислены в ООО в полном объеме,  однако не все работы, предусмотренные техническим заданием к договору, были выполнены. Вместе с тем, в декабре 2014 года между АО «РКЦ «Прогресс» и ООО было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.

Кроме того, в период с 2010 года по 2015 год сотрудники АО «РКЦ «Прогресс» утвердили технические сметы для проведения работ по реконструкции корпуса, предусмотренные указанным договором, с использованием собственных материалов на сумму более 87 миллионов рублей, а также заключили дополнительные договоры с другими подрядными организациями на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса еще более чем на 132 миллиона рублей. Оплата была произведена АО «РКЦ «Прогресс» в полном объеме за счет собственных средств.

«В 2014 году в целях реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между АО «РКЦ «Прогресс» и обществом с ограниченной ответственностью заключен государственный контракт   на выполнение  комплекса работ на общую сумму более 3 миллиардов 284 миллионов рублей, - сообщает СУ СКР по Самарской области. - В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более 1 миллиарда 142 миллиона рублей. Во исполнение контрактов в адрес АО «РКЦ «Прогресс» была осуществлена поставка оборудования, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы».

Вместе с тем, в 2015 году сотрудники АО «РКЦ «Прогресс» приняли решение о заключении дополнительных договоров с ООО на поставку дополнительного оснащения к поставляемому оборудованию в рамках государственных контрактов на общую сумму 185 миллионов рублей.

«Денежные средства по дополнительным договорам были оплачены  за счет собственных средств АО «РКЦ «Прогресс» в полном объеме, однако дополнительное оснащение не поставлялось, так как входило в комплектацию оборудования, являлось его неотъемлемой частью и было поставлено в адрес АО «РКЦ «Прогресс» в рамках государственных контрактов», - говорится в сообщении.

В соответствии с актом служебной проверки указанные незаконные действия привели, как пишет пресс-служба Следственного управления, «к наступлению ущерба Российской Федерации на общую сумму более 404 миллионов рублей».

Расследование уголовных дел продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

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