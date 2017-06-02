Четверо жителей Самарской области избили мужчину и сожгли его вместе с машиной, затолкав в багажник

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Следственным отделом Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В рамках расследования уголовного дела установлен сгоревший – мужчина, 1978 года рождения. В ходе проведенных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий выявлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое жителей поселка Пахарь, 1996 года рождения и еще двое жителей поселка Рощинский, 1999 года рождения. По версии следствия, 20 мая между потерпевшим и подозреваемыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой злоумышленники нанесли мужчине множественные удары битой по голове и туловищу, а затем поместили его в багажник автомобиля, который подожгли. После этого скрылись с места преступления.31 мая все четверо злоумышленников были задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото novayagazeta-ug.ru