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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Братьев-похитителей электронной техники задержали в Сызрани

14 мая 2017 10:27
129
Братьев-похитителей электронной техники задержали в Сызрани
Из квартиры злоумышленники украли телевизор, компьютерный монитор и тв-роутер.

В полицию обратилась жительница города Сызрань. Женщина сообщила, что из принадлежащей ей квартиры, расположенной в доме на улице Звездной, неизвестные похитили электронную технику.

Полицейские выяснили, что в день пропажи техники сожитель заявительницы познакомился с двумя мужчинами и пригласил их в гости, чтобы вместе распить спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры вышел в магазин, оставив пришедших одних. Вернувшись, мужчина не обнаружил ни новых знакомых, ни электронной техники. Из квартиры злоумышленники похитили телевизор, компьютерный монитор и тв-роутер.

Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители города Сызрань, 1988 и 1990 годов рождения. По данным оперативников, один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Сотрудники полиции также установили, что подозреваемые приходятся друг другу двоюродными братьями.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.

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