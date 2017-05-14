Братьев-похитителей электронной техники задержали в Сызрани

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В полицию обратилась жительница города Сызрань. Женщина сообщила, что из принадлежащей ей квартиры, расположенной в доме на улице Звездной, неизвестные похитили электронную технику.Полицейские выяснили, что в день пропажи техники сожитель заявительницы познакомился с двумя мужчинами и пригласил их в гости, чтобы вместе распить спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры вышел в магазин, оставив пришедших одних. Вернувшись, мужчина не обнаружил ни новых знакомых, ни электронной техники. Из квартиры злоумышленники похитили телевизор, компьютерный монитор и тв-роутер.Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители города Сызрань, 1988 и 1990 годов рождения. По данным оперативников, один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Сотрудники полиции также установили, что подозреваемые приходятся друг другу двоюродными братьями.В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.