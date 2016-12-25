Бомж пытался передать героин в самарскую колонию

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Подозреваемого задержали рядом с одной из исправительных колоний. Задержанным оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1989 года рождения.В результате проведенного личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у подозреваемого несколько свертков, в которых находилось вещество серо-белого цвета. Согласно заключению специалистов, изъятым у мужчины веществом является героин массой 35,3 грамма.Из собранных оперативниками материалов следует, что мужчина намеревался сбыть запрещенное вещество осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении. Возбуждено уголовное дело.Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у задержанного героин, и кому конкретно он предназначался, сообщает облМВД.