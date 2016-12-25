Я нашел ошибку
Главные новости: 
Конкурс был организован полицейскими Тольятти.
Юные тольяттинцы, победившие в конкурсе елочных игрушек, получили награды от Деда Мороза
Жильцы дома сообщили, что из квартиры уже несколько дней чувствуется тошнотворный запах.
В тольяттинской квартире, заваленной мусором, обнаружили тело хозяина
Такую акцию провела одна из компаний по доставке пиццы.
В Самаре по Ленинградской ездили сани, в которые был запряжен настоящий северный олень
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело.
55-лений самарец украл из камеры хранения в магазине рюкзак с коньками
Он сознался в содеянном и пояснил, что похищенное сбыл в ломбард.
В поселке Новосемейкино мужчина украл у своей сожительницы золотые украшения
Местные полицейские – постоянные и желанные гости в интернате.
В селе Старый Буян к солнечным детям школы–интерната в гости пришли полицейские с подарками
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единиц техники.
В поселке Морша Самарской области ночью горели надворные постройки
В настоящее время молодой человек находится под стражей. Расследование продолжается.
Самарец в Тольятти пытался передать героин осужденным
сегодня  Воскресенье,25 декабря, 12:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Курсы валют ЦБ РФ на 25/12:
USD 60.85
-0.01
EUR 63.54
-0.02
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Бомж пытался передать героин в самарскую колонию

25 декабря 2016 10:53
76
Выясняют канал поставки наркотика.

Подозреваемого задержали рядом с одной из исправительных колоний. Задержанным оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1989 года рождения.

В результате проведенного личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у подозреваемого несколько свертков, в которых находилось вещество серо-белого цвета. Согласно заключению специалистов, изъятым у мужчины веществом является героин массой 35,3 грамма.

Из собранных оперативниками материалов следует, что мужчина намеревался сбыть запрещенное вещество осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у задержанного героин, и кому конкретно он предназначался, сообщает облМВД.



Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
23 декабря 2016  19:44
Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 172 тыс. рублей.
Самарец обворовал две арендованные им квартиры и свою сожительницу
 Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 172 тыс. рублей.  Закон
382
23 декабря 2016  19:25
В безлюдной местности обвиняемые причинили им множественные телесные повреждения руками, ногами и битой, а затем спрятали тела под строительным мусором.
Под суд пойдут четыре жителя Самарской области за убийство двух своих приятелей
В безлюдной местности обвиняемые причинили им множественные телесные повреждения руками, ногами и битой, а затем спрятали  тела под строительным мусором.  Закон
228
23 декабря 2016  16:45
Пару лет назад Алексей купил брелок в роли видеорегистратора для личного мотоцикла. Но качество съемки не устроило байкера. Поэтому отложил девайс и не вспоминал до декабря 2015 года. После случайно обнаружил в вещах и выставил на продажу за 1,5 тыс. руб.
Москвича посадили за гаджет с AliExpress (4 месяца колонии)
Пару лет назад Алексей купил брелок в роли видеорегистратора для личного мотоцикла. Но качество съемки не устроило байкера. Поэтому отложил девайс и не вспоминал... Закон
535
23 декабря 2016  16:15
Она осуждена за репост в социальной сети видеоролика с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера в детском лагере.
Суд в Кургане отправил в колонию воспитательницу детсада за репост видео с домогательствами к ребенку
 Она осуждена за репост в социальной сети видеоролика с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера в... Закон
312
23 декабря 2016  14:24
Он причинил ножом 49-летнему знакомому смертельные колото-резаные ранения груди с повреждением сердца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, вынес труп из дома и засыпал его снегом возле надворных построек.
В Шигонском районе взят под стражу мужчина, зарезавший своего знакомого в пьяной ссоре
Он причинил ножом 49-летнему знакомому смертельные колото-резаные ранения груди с повреждением сердца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, вынес труп... Закон
180
22 декабря 2016  20:19
С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.
Прокуратурой Самары выявлены факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог
 С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.  Закон
248
22 декабря 2016  15:21
31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч рублей, охотничье ружье и патроны, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Во Владивостоке рецидивист украл водку, деньги и ружье, убил таксиста и попал в ДТП
31-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, гостил у своей знакомой в городе Лесозаводске, а затем похитил у гостеприимной хозяйки бутылку водки, 15 тысяч... Закон
204
Весь список
Происшествия
25 декабря 2016  11:47
На ул. Аэрофлотская в Самаре горела баня
На ул. Аэрофлотская в Самаре горела баня
Пожар распространился на 25 кв. метров. Происшествия
47
25 декабря 2016  11:24
В Самаре врезались трамвай и «скорая помощь»
В Самаре врезались трамвай и «скорая помощь»
После столкновения «скорую» перевернуло. Происшествия
472
25 декабря 2016  11:12
На ул. Партизанской в Самаре горел автомобиль
На ул. Партизанской в Самаре горел автомобиль
Устанавливают причины пожара. Происшествия
244
Весь список
Криминал
25 декабря 2016  12:07
У самарца из квартиры знакомая украла 24 тысячи рублей
У самарца из квартиры знакомая украла 24 тысячи рублей
Женщина не имеет постоянного места работы. Криминал
48
25 декабря 2016  11:33
В Самаре со склада украли две лебедки
В Самаре со склада украли две лебедки
За преступление задержаны два местных жителя. Криминал
65
25 декабря 2016  10:53
Бомж пытался передать героин в самарскую колонию
Бомж пытался передать героин в самарскую колонию
Выясняют канал поставки наркотика. Криминал
75
Весь список


Видео
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
2140
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
743
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
985
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
711
15 ноября 2016  09:12
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Специальный репортаж Варвары Невской.
Социум
850
13 ноября 2016  10:12
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди.
Происшествия
730
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
808
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
1971
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
1626
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
10411
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
8559
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5294
Весь список

Мероприятия
Учащиеся самарской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступят в Москве
В музее им. Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад
В Самаре состоится Олимпийский бал юных спортсменов
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре врезались трамвай и «скорая помощь»

467

На ул. Партизанской в Самаре горел автомобиль

243

Причиной крушения Ту-154 назвали критическую неисправность

164
за неделю

Бюджетников заставят слушать послание Меркушкина в прямом эфире

2232

В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео

2141

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

1580
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда