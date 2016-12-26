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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Бизнесмен из Тольятти нанял киллера для убийства делового партнера в Дзержинске

26 декабря 2016 10:00
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Уголовное дело в отношении заказчика направлено в суд.

Дзержинский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который обвинялся в совершении убийства по найму.
По данным следствия и суда, 50-летний житель города Тольятти решил убить своего партнера, у которого он в ходе мошенничества завладел крупной суммой денег.
По версии следствия и суда, события развивались следующим образом. Тольяттинец предложил своему молодому земляку заняться бизнесом: перепродажей леса, и младший взял кредит в банке в размере 500 тысяч рублей.

Старший сообщил, что переведет эти деньги по безналичному расчету продавцу леса в Дзержинск, а младший должен поехать в этот город, встретиться с продавцом, забрать груз и перевести его в Краснодарский край.
Как передает kriminalnn, в апреле 2015 года младший приехал в Нижегородскую область, где встретился со своим будущим убийцей, который и представился продавцом леса. Тот нанес ему два ножевых удара, а затем закопал тело в лесу.

О том, каким образом было раскрыто данное преступление, не совсем ясно. Агентство сообщает, что дзержинец якобы сам пришел в правоохранительные органы с повинной и заключил сделку со следствием. В такое верится с трудом. Так или иначе, киллеру было предъявлено обвинение. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении заказчика направлено в Нижегородский областной суд, пишет TLTgorod.

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