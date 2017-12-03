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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти

3 декабря 2017 11:45
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Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. Около часа ночи на улице 50 лет Октября сотрудники Росгвардии заметили троих неизвестных. При виде патрульного автомобиля они попытались скрыться во дворах частного сектора.

После непродолжительного преследования группа задержания настигла молодых людей возле одного из домов на улице Амурской. Внятно объяснить причины своего поведения они не смогли, стражи правопорядка решили проверить граждан на причастность к противоправным деяниям, совершенным на территории города. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, сотрудники Росгвардии обнаружили у задержанных отвертки, топорик, канцелярские ножи, гаечный ключ, рабочие перчатки и шапку-маску с прорезями для глаз.

В дальнейшем один из задержанных – безработный житель Ульяновской области 1993 года рождения, сознался в том, что похитил аккумулятор и аптечку из припаркованного на улице 50 лет Октября автомобиля ВАЗ-2104. При виде экипажа вневедомственной охраны он выбросил похищенное в кусты.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

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