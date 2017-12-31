Безработный самарец ударил своего отца, отобрал у него кошелек и убежал
31 декабря 2017 11:36
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В полицию в Самаре поступило заявление от 57-летнего местного жителя о том, что несколько минут назад возле дома на улице Победы у него отобрали денежные средства в размере 1 500 рублей. Личность нападавшего заявитель назвал сразу. По словам гражданина, к преступлению причастен его сын, с которым он направлялся в ломбард. Мужчины собирались выкупить мобильный телефон, сданный ранее сыном. Однако дойти до пункта назначения им не удалось. По дороге между родственниками произошел конфликт. 27-летний молодой человек ударил своего отца, отобрал у него кошелек и убежал.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый проживал совместно с потерпевшим, официального источника дохода не имел и ранее к уголовной не привлекался. Сотрудники полиции установили приметы предполагаемого злоумышленника и направили ориентировку оперативным службам. Оперативники в кратчайшие сроки собрали сведения об адресах, где мог находиться разыскиваемый и задержали его. В ходе опроса задержанный свою вину отрицать не стал.
О грабеже было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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