Безработный самарец предложил оформить российское гражданство за плату в размере 160 тысяч рублей.

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Жителю одной из соседних республик, проживающему в Самаре по временной регистрации, безработный ранее не судимый мужчина 1972 года рождения предложил оформить российское гражданство за плату в размере 160 000 рублей. Мужчина согласился и сообщил об этом в полицию.Обговорив с заявителем дальнейшие действия, оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП №8 Управления МВД России по г.Самаре задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве при передаче денежных средств.В настоящее время Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.