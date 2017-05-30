Безработную сызранку задержали за кражу детского велосипеда

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В полицию обратился 30-летний житель города Сызрань. Мужчина рассказал, что его ребенок катался на велосипеде во дворе многоквартирного дома на улице Герцена и ненадолго оставил транспортное средство без присмотра, а когда вернулся - велосипеда уже не было.Полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастна ранее не судимая безработная местная жительница 1989 года рождения. Вскоре стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что велосипед сдала в ломбард. Свой поступок женщина объяснила тем, что находится в тяжелом финансовом положении и очень нуждается в деньгах.В настоящее время о краже возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение похищенного велосипеда, сообщает облМВД.Фото pixabay.com.