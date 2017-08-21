Безенчукскими полицейскими задержан студент, подозреваемый в краже документов

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району потупило сообщения от местного жителя 1977 года рождения о том, что у него похитили документы.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что потерпевший после распития спиртных напитков находился около общежития техникума. Присев на скамейку, он заснул. По данным полицейских, в это время из сумки мужчины похитили паспорт и другие документы.В результате проведения дальнейших оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался студент одного из техникумов 1998 года рождения. В результате досмотра в присутствии понятых у задержанного были изъяты украденные документы, после чего их вернули законному владельцу.В настоящее время в отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.