Безенчукские полицейские задержали подозреваемого в хранении героина

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Местный житель был остановлен полицейскими О МВД России по Безенчукскому району поздно вечером в гаражном массиве. Увидев сотрудников правоохранительных органов, молодой человек заметно занервничал и предпринял попытку к бегству, которая не увенчалась успехом.Стражами порядка было принято решение его досмотреть. При проведении исследования предметов одежды в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли два свертка из фрагмента прозрачной пленки, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Изъятую находку направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке эксперта, найденное вещество оказалось наркотическим средством «героин» общей массой 0,85 грамма.Полицейские выяснили, что мужчина употребляет наркотики около трех месяцев. В ходе опроса подозреваемый признался, что приобрел наркотическое средство для личного использования через тайник - закладку.По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный житель поселка Безенчук 1989 года рождения ранее не судим, безработный и проживает с родителями.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.