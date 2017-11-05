Безенчукские полицейские задержали подозреваемого в хранении героина
5 ноября 2017 11:49
196
Местный житель был остановлен полицейскими О МВД России по Безенчукскому району поздно вечером в гаражном массиве. Увидев сотрудников правоохранительных органов, молодой человек заметно занервничал и предпринял попытку к бегству, которая не увенчалась успехом.
Стражами порядка было принято решение его досмотреть. При проведении исследования предметов одежды в кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли два свертка из фрагмента прозрачной пленки, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Изъятую находку направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке эксперта, найденное вещество оказалось наркотическим средством «героин» общей массой 0,85 грамма.
Полицейские выяснили, что мужчина употребляет наркотики около трех месяцев. В ходе опроса подозреваемый признался, что приобрел наркотическое средство для личного использования через тайник - закладку.
По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный житель поселка Безенчук 1989 года рождения ранее не судим, безработный и проживает с родителями.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 ноября 2017 20:17
За совершение преступления по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» разыскивается... Закон
602
3 ноября 2017 18:23
В Самаре заведены уголовные дела по факту злоупотреблений сотрудниками РКЦ «Прогресс». Имена конкретных фигурантов пока не установлены, но известно, что их... Закон
259
3 ноября 2017 17:28
В СК заявили, что куратор проекта сооружения СИЗО «Кресты-2» в Петербурге получил деньги от руководителя двух строительных компаний. Он обещал за... Закон
388
3 ноября 2017 15:42
Кроме того, полицейские обнаружили два «тайника-закладки», которые задержанный уже успел сделать на территории Самарской области. Согласно справки... Закон
258
3 ноября 2017 09:49
Заложенное имущество было разыскано на автостоянке. Закон
375
2 ноября 2017 22:59
Он разместил на личной страничке соцсети материал экстремистского содержания. Закон
330
2 ноября 2017 18:07
Выстрел причинил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Закон
471
Происшествия
5 ноября 2017 11:58
Сразу после ДТП светофоры привели в порядок. Происшествия
141
5 ноября 2017 11:35
С огнем боролись 22 человека. Происшествия
263
4 ноября 2017 19:34
По предварительным данным, погибшие рабочие распивали спиртные напитки и курили. Происшествия
257
Криминал
5 ноября 2017 11:49
Полицейские выяснили, что мужчина употребляет наркотики около трех месяцев. Криминал
195
5 ноября 2017 11:27
Экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину. Криминал
311
5 ноября 2017 10:36
Когда добыча оказалась в подъезде, он попросил соседа помочь. Криминал
177
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3688
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1474
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8350
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2248
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8643
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2648
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1596
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1473
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1248
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2875
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2692
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2364
Мероприятия