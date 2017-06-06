Бдительный житель Сергиевского района помог Росгвардии раскрыть кражу

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Поздним вечером бдительный житель поселка Суходол позвонил в полицию и рассказал о том, что неизвестный пытается разбить стекло входной двери в магазине по продаже бытовой электротехники, расположенном на улице Суслова. Дежурный передал информацию о случившемся ближайшему патрульному экипажу. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно проследовали на место происшествия.Благодаря своевременному сообщению об инциденте подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии прямо в момент совершения преступления. Как раз, когда стражи правопорядка подъехали, мужчина находился внутри помещения и пытался вынести из магазина телевизор стоимостью 43 тысячи рублей.Сотрудники вневедомственной охраны передали ранее не судимого 27-летнего жителя села Красносельское вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.