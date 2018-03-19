Бдительный работник такси в Самарской области помог задержать наркодилера
19 марта 2018 09:37
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В полицию обратился работник одного из таксомоторных предприятий города. Он сообщил, что пассажир, которого он перевозил, предложил "расплатиться" с ним наркотиком. Водитель такси не растерялся: он согласился на сделку и принял пакет с порошкообразным веществом, после чего незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.
Содержимое пакета было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое средство «соль») массой 0,08 грамма.
Личность предполагаемого злоумышленника полицейские установили сразу же и, выяснив его местонахождение, начали вести наблюдение за домом. Собранные сведения свидетельствовали о том, что мужчина 1985 года рождения, действительно, причастен к незаконному обороту наркотиков.
При задержании у подозреваемого в присутствии понятых был изъят полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом светло-голубого цвета. Внутри оказался тот же самый наркотик «соль» массой 0,40 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленник – безработный житель г. Кинель, употребляет наркотические средства с 2008 года и состоит на учете в наркодиспансере.
Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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