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Адвокат из Самары подозревается в распространении наркотиков в Нижнем Новгороде

23 ноября 2018 21:15
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Задержана подозреваемая – 37-летняя женщина.
Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области 23 ноября 2018 года, расследуется уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере на территории Советского района Нижнего Новгорода (ч. 3 ст. 30, п. “г” ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), передает nn-now.ru.

Задержана подозреваемая – 37-летняя женщина. В ходе расследования установлено, что она является членом Палаты адвокатов Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая с помощью сети Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотических средств. 19 ноября она забрала закладку с двумя пакетиками весом свыше 8,6 и 2,28 граммов. Днем 21 ноября женщина спрятала один пакетик у дома по ул. Б.Панина, еще один – у дома по ул. Надежды Сусловой.

Ее действия пресечены полицейскими. При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты наркотики общей массой 2,852 грамма. Кроме того, в автомобиле Daewoo Matiz обнаружены еще 12 пакетиков с наркотиками.

Подозреваемой предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование продолжается.

 
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