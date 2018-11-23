Адвокат из Самары подозревается в распространении наркотиков в Нижнем Новгороде

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Задержана подозреваемая – 37-летняя женщина. В ходе расследования установлено, что она является членом Палаты адвокатов Самарской области.По версии следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая с помощью сети Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотических средств. 19 ноября она забрала закладку с двумя пакетиками весом свыше 8,6 и 2,28 граммов. Днем 21 ноября женщина спрятала один пакетик у дома по ул. Б.Панина, еще один – у дома по ул. Надежды Сусловой.Ее действия пресечены полицейскими. При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты наркотики общей массой 2,852 грамма. Кроме того, в автомобиле Daewoo Matiz обнаружены еще 12 пакетиков с наркотиками.Подозреваемой предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование продолжается.