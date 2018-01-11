Застолье в одной из квартир Самары закончилось убийством
11 января 2018 09:14
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Около трех часов ночи в отдел полиции в Самаре поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на Зубчаниновском шоссе, в ходе конфликта одному из участников причинено ранение. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в коридоре труп мужчины с признаками насильственной смерти. После общения с жильцами данной квартиры и обхода дома следственно-оперативная группа выяснила, что погибший – житель Самары 1979 года рождения. Предположительно, он незадолго до гибели вместе со своим 25-летним знакомым пришел в гости к хозяину квартиры. В ходе застолья между визитерами возникли разногласия. В дальнейшем, согласно собранным материалам, события развивались следующим образом: после словесной перепалки между оппонентами завязалась драка, во время которой младший из ее участников схватил колющий предмет и нанес сопернику удар в область головы.
После выяснения всех обстоятельств произошедшего подозреваемый в совершении преступления был задержан.
Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1992 года рождения. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и разбоя, сообщает облМВД.
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