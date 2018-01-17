Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу
17 января 2018 13:50
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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, 18 декабря 2017 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал должностному лицу в качестве взятки денежные средства в размере 15 тысяч рублей, за не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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