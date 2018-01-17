Жителя Новокуйбышевска обвинили в даче взятки должностному лицу

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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).По версии следствия, 18 декабря 2017 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал должностному лицу в качестве взятки денежные средства в размере 15 тысяч рублей, за не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.