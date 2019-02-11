Жителя Кинеля задержали в Самаре с наркотиком в кармане

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5 февраля вечером в Кировском районе областной столицы возле дома 1 А по ул. Ачинская, за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ 217030, под управлением местного жителя 1992 года рождения. В салоне находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Сотрудниками полиции для оформления административного материала была установлена личность нарушителя. Им оказался житель города Кинель 1989 года рождения.В правом наружном кармане куртки сотрудником полиции был обнаружен и изъят прозрачный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, порошкообразное вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,67 грамма, что является значительным размером. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.