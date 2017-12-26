Жителя Кинеля будут судить за убийство из огнестрела своей супруги

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По версии следствия, К. ранее состоял в браке и на почве личных неприязненных отношений, обусловленных ревностью и спором по разделу совместно-нажитого имущества в рамках гражданского бракоразводного процесса, 3 сентября 2017 года у него возник преступный умысел на убийство бывшей супруги, реализуя задуманное, действуя умышленно и осознанно, с целью подготовки к совершению особо тяжкого преступления – бывшей жены, подыскал для его совершения орудие преступления – неустановленное следствием огнестрельное оружие, являющееся гладкоствольным охотничьим оружием и не менее двух боеприпасов к нему, а также велосипед розового цвета «Novatrack», используемый в качестве транспортного средства при движении к месту преступления и обратно.Примерно в 17 часов 3 сентября 2017 К. прибыл к дачному дому, расположенному на участке по ул. Строителей СДТ «Кинельское АПО» Кинельского района Самарской области, после чего перелез через забор и подошел к веранде дома, достал из имевшейся при нем сумки огнестрельное оружие и произвел не менее двух выстрелов в область шеи и груди бывшей жены, причинив потерпевшей два огнестрельных дробовых ранения, от которых последняя скончалась на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.