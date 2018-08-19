Жительница Самарской области ударила ножом бывшего сожителя

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В Приволжском районе в центральную районную больницу госпитализировали 31- летнего мужчину с ножевым ранением.Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также в дом в селе Екатериновка, откуда был доставлен пострадавший, выехали сотрудники органов внутренних дел.Правоохранители произвели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, собрали необходимые улики и восстановили последовательность событий. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и 36-летней хозяйкой жилплощади - его бывшей сожительницей, произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и ударила своего оппонента.Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленницу на месте происшествия. В ходе опроса она созналась в содеянном. По информации правоохранителей, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает облМВД.