Жительница Самарской области ударила ножом бывшего сожителя
19 августа 2018 10:49
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В Приволжском районе в центральную районную больницу госпитализировали 31- летнего мужчину с ножевым ранением.
Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также в дом в селе Екатериновка, откуда был доставлен пострадавший, выехали сотрудники органов внутренних дел.
Правоохранители произвели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, собрали необходимые улики и восстановили последовательность событий. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и 36-летней хозяйкой жилплощади - его бывшей сожительницей, произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и ударила своего оппонента.
Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленницу на месте происшествия. В ходе опроса она созналась в содеянном. По информации правоохранителей, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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15 августа 2018 11:28
Он не разместил положенные сведения. Закон
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Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. Закон
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14 августа 2018 19:34
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города. Закон
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14 августа 2018 14:55
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет. Закон
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13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
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13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
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