Жительница Приволжского района ударила подругу по голове табуретом из ревности

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В полицию Приволжского района поступило сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с травмой головы 30-летней женщины.Стражи порядка установили, что преступление произошло в квартире местной жительницы. Опросив свидетеля преступления - ее сожителя, сотрудники органов внутренних дел восстановили последовательность событий. Как выяснилось, в гости к ним пришла приятельница. В ходе распития спиртных напитков между женщинами на почве ревности возник конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшую по голове.Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемую злоумышленницу по месту ее проживания. Женщина созналась в содеянном. По информации полицейских, 29-летняя местная жительница нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело.