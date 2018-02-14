Житель села Приволжье силой отобрал пенсию у односельчанина

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В ходе акции «Участковый в каждый дом» участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Приволжскому району познакомились с жителями своего административного участка и раздали им памятки, где указан номер телефона и дни приема. И как только один из граждан узнал о совершенном преступлении, он тут же позвонил по контактным телефонам, указанным в раздаточном материале.Сообщение поступило старшему участковому уполномоченному Отдела МВД России по Приволжскому району Вячеславу Мокрову. В телефонном разговоре местный житель рассказал о том, что у его знакомого - мужчины 1953 года рождения, который имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, из дома открыто похитили денежные средства в размере 4 800 рублей. Майор полиции подробно расспросил заявителя об известных обстоятельствах по делу и в составе следственно-оперативной группы выехал по указанному в телефонном разговоре адресу. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, провели подворовой обход домов, опросили потерпевшего, который пояснил, что находился у себя дома, когда через незапертую дверь вошел неизвестный мужчина. Применив физическую силу, он открыто похитил у жертвы денежные средства, после чего скрылся.В результате оперативно организованных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что к преступлению может быть причастен безработный житель села Приволжье, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев. Сотрудники полиции установили возможное место проживания предполагаемого злоумышленника и задержали 34-летнего нигде не работающего мужчину. Он признался в содеянном и рассказал, что дом своей жертвы выбрал не случайно – знал, что потерпевшему в этот день принесли пенсию. Так как задержан злоумышленник был в день происшествия, большую часть денег он потратить не успел и обнаруженные средства были изъяты правоохранителями и возвращены законному владельцу.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.