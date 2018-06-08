Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля Пожар тушили 35 человек.
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля
Самарские пляжи откроют через неделю Всего их оборудуют восемь.
Самарские пляжи откроют через неделю
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
На Московском шоссе в Самаре из-за отсутствия электричества стояли троллейбусы
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда» Для нее отвели земельный участок.
В Самаре построят школу около КРЦ «Звезда»
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
Самарский центр одаренных детей может сменить формат уже этой осенью
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку Туда передадут 1500 экземпляров книг.
В Струковском саду в Самаре пополнят летнюю библиотеку
В победу сборной России по футболу верят 12% россиян Женщины верят в успех наших футболистов больше мужчин.
В победу сборной России по футболу верят 12% россиян
сегодня  Пятница, 8 июня, 10:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/06:
USD 61.81
-0.2
EUR 73.07
0.21
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского

8 июня 2018 10:26
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.
Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции 24.12.2017 в связи с совершением административного правонарушения и доставлен в Новокуйбышевское отделение Самарского областного наркологического диспансера для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Мужчина начал вести себя агрессивно и выражаться грубой нецензурной бранью. Так, находясь в кабинете медицинской экспертизы, умышленно публично оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает облпрокуратура.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 июня 2018  19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.
ФАС возбудила дела в нескольких регионах из-за роста цен на бензин
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку.  Закон
0
7 июня 2018  19:03
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.
В Жигулевске местный житель, обвиняемый в убийстве престарелых супругов, ответит перед судом
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.  Закон
0
7 июня 2018  17:30
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд.
СК исключил из списка вещдоков по делу полковника МВД Захарченко деньги и золотые слитки, которые были изъяты в двух квартирах
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд.    Закон
0
7 июня 2018  07:19
Два педагога высшей школы — в Самаре и Тольятти — могут пойти под суд за получение взяток
Два педагога высшей школы — в Самаре и Тольятти — могут пойти под суд за получение взяток
  Закон
0
5 июня 2018  18:54
В Дагестане задержали полицейского, который пытался купить должность главы МВД республики за $2 млн
В Дагестане задержали полицейского, который пытался купить должность главы МВД республики за $2 млн
  Закон
0
5 июня 2018  15:56
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.
Суд арестовал голландские активы «Газпромпа» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы.  Закон
0
5 июня 2018  15:03
ФСИН потребовала с осужденного экс-главы службы Александра Реймера 2,2 млрд рублей
ФСИН потребовала с осужденного экс-главы службы Александра Реймера 2,2 млрд рублей
  Закон
0
Весь список
Происшествия
8 июня 2018  10:23
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля Пожар тушили 35 человек.
В Красном Кряжке в Самаре ночью горели сараи и три автомобиля
Пожар тушили 35 человек. Происшествия
0
7 июня 2018  21:03
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
В Самаре на улице Степана Разина горело неэксплуатируемое здание
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.   Происшествия
0
7 июня 2018  15:07
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения.
Под Барселоной ограбили дом Шакиры и Пике
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения.  Происшествия
0
Весь список
Криминал
8 июня 2018  10:26
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского Ему придется заплатить 6 тысяч рублей.
Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского
Ему придется заплатить 6 тысяч рублей. Криминал
0
7 июня 2018  10:04
Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца.
Житель Калининградской области задержан за попытку кражи в Самаре
Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца. Криминал
0
6 июня 2018  11:28
Серийной воровке дали условный срок в суде Сызрани
Серийной воровке дали условный срок в суде Сызрани
Женщина уже была судима за воровство: в сентябре 2017 года она была осуждена на 1,5 года условно.  Криминал
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой
В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»
Специалисты областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Шенталинского района
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда