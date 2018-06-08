Житель г. Новокуйбышевска оштрафован за оскорбление полицейского

Мужчина был задержан сотрудниками полиции 24.12.2017 в связи с совершением административного правонарушения и доставлен в Новокуйбышевское отделение Самарского областного наркологического диспансера для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.Мужчина начал вести себя агрессивно и выражаться грубой нецензурной бранью. Так, находясь в кабинете медицинской экспертизы, умышленно публично оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей.В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью, в содеянном раскаялся.Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.Приговор вступил в законную силу, сообщает облпрокуратура.