Житель Жигулевска убил жену на детской площадке

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т.В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступило сообщение от местного жителя об обнаружении на территории детской площадки, расположенной в селе Зольное, тела женщины с признаками насильственной смерти.Для установления деталей случившегося по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев преступления. Правоохранители установили личность погибшей - ей оказалась 48-летняя местная жительница. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления – нож. Также в нескольких метрах от тела женщины был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина с ранением в области живота, который бригадой скорой помощи был госпитализирован в медицинское учреждение города.В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшая распивала спиртные напитки со своим мужем, с которым не живет уже несколько лет. Между супругами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина 1968 года рождения, предположительно, нанес несколько ножевых ранений супруге, после чего попытался свести счеты с жизнью.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает облМВД.