Житель Жигулевска, пригласивший к себе друзей отмечать новогодние праздники, лишился сотового телефона

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Преступление произошло в одной из квартир дома, расположенного на улице Морквашинской в Жигулевске. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что хозяин жилплощади в компании своих гостей отмечал новогодние прзданики. После застолья он лег спать, а когда проснулся обнаружил пропажу сотового телефона. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в сумму 10 тысяч рублей.Стражи порядка подробно опросили мужчину, который пояснил, что последний раз видел свой мобильный телефон до прихода гостей. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников застолья. Одним из гостей оказался 24-летний местный житель, который не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Полицейским подозреваемый пояснил, что сдал похищенный мобильный телефон в ломбард, а полученные за него денежные средства потратил на личные нужды. По данным правоохранителей, молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. В ближайшее время похищенное имущество будет изъято и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.