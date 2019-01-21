Житель Ульяновска обокрал квартиру в Сызрани

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Подозреваемый приехал из Ульяновска в Сызрань к своему знакомому, с которым раньше отбывал наказание в местах лишения свободы. Не найдя товарища, мужчина решил прогуляться по городу. Зайдя в один из подъездов дома на ул. Красильникова, он проник в квартиру, входная дверь которой оказалась открытой. Пока вся семья находилась в дальней комнате, мужчина незамеченным прошел в спальню и забрал стоящую на комоде шкатулку с украшениями. Нанесенный ущерб потерпевший – хозяин квартиры 1990 года рождения, оценил в 96 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что предполагаемый злоумышленник – ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений житель Ульяновской области 1983 года рождения. Подозреваемый выбирал квартиры проверенным для него способом - он аккуратно и тихо нажимал на ручки входных дверей. Только уходящим «незваного гостя» заметила супруга хозяина жилплощади. Она запомнила приметы подозреваемого и описала его сотрудникам полиции. Вскоре он был задержан оперативниками в городе Ульяновске. Похищенные украшения подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.