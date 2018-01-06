Житель Тольятти задержан за хранение марихуаны
6 января 2018 10:55
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Находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Юбилейной мужчину. Его внешность соответствовала приметам злоумышленника, укравшего 12 пачек кофе из продуктового магазина.
Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход явно занервничал и поспешил скрыться. Задержав мужчину, стражи правопорядка в присутствии понятых произвели его личный досмотр. У задержанного был обнаружен пакет с неизвестным веществом растительного происхождения – предположительно, наркотиком.
Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Как выяснилось, к краже кофе мужчина не имел отношения. Изъятое же у него вещество по заключению экспертов-криминалистов является марихуаной массой более 16 граммов.
В отношении жителя Тольятти в полиции возбудили уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.
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