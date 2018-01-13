Житель Тольятти пытался обокрасть автомобиль, разбив стекло молотком

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Патрулировавший Центральный район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице Карла Маркса обратил внимание на двух мужчин. Один из них угрожающе размахивал молотком в сторону своего оппонента. Увидев служебную машину Росгвардии, мужчина с молотком бросился бежать, кинув свое «оружие» в сугроб. Стражи правопорядка настигли и задержали его.В ходе дальнейшего разбирательства патрульные выяснили, что 53-летний тольяттинец находился дома, когда у его иномарки сработала сигнализация. Выглянув в окно, мужчина увидел, что неизвестный разбил молотком стекло в принадлежащем ему автомобиле «Форд Мондео», после чего вытащил из салона навигатор и антирадар. Автовладелец выбежал из дома, чтобы помешать злоумышленнику скрыться.При визуальном осмотре машины сотрудники Росгвардии обнаружили, что правое переднее стекло разбито. Патрульные передали ранее неоднократно судимого жителя города Тольятти 1983 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.Сумма ущерба, причиненного хозяину транспортного средства, составила 6500 рублей. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.