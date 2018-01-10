Житель Тольятти подозревается в том, что хотел угнать автомобиль

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Патрулировавший Центральный район города Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух мужчин. Один из них гнался за другим по улице Мира. Стражи правопорядка остановили обоих, чтобы узнать, что происходит.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии выяснили, что 30-летний тольяттинец возвращался домой и заметил неизвестного, который находился в салоне его автомобиля «Лада Калина» - машина была припаркована у подъезда. При этом мужчина пытался соединить провода замка зажигания. Когда хозяин транспортного средства поинтересовался, что незнакомец делает, последний бросился бежать.При визуальном осмотре автомобиля сотрудники Росгвардии обнаружили повреждения рулевой гофры, проводов, замка зажигания. Задержанный признался, что хотел покататься, а потом бросить автомобиль где-нибудь. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного жителя Тольятти 1998 года рождения прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.В полиции возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии.