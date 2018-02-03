Житель Тольятти подозревается в краже 15 тысяч из автомобиля

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Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. После полуночи сотрудники Росгвардии получили от дежурного сообщение о краже из автомобиля, стоявшего на охраняемой парковке на улице 70 лет Октября.Сторож автостоянки рассказал прибывшим на место происшествия стражам правопорядка, что услышал звук бьющегося стекла. Направившись к источнику шума, он увидел неизвестного, находившегося в салоне автомобиля «Форд Транзит». Заметив охранника, мужчина поспешно скрылся.Выяснив, как выглядел злоумышленник, сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время патрульные заметили похожего мужчину на улице Офицерской. Патрульные задержали его.Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого за кражи тольяттинца 1997 года рождения своим коллегам из органов внутренних дел. Известно, что молодой человек лишь недавно вышел из мест лишения свободы. Похищенные из иномарки денежные средства, в размере 15500 рублей возвращены владельцу. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает регуправление Росгвардии.