Житель Сызрани обворовал свою мать, похитив ноутбук
12 января 2018 10:42
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В полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань. Женщина 1953 года рождения сообщила, что из ее квартиры пропал ноутбук. Заявительница пояснила, что подозревает в воровстве своего сына – мужчина уже привлекался в прошлом к уголовной ответственности за кражу, и сообщила его приметы.
Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Она была направлена патрульным экипажам, охраняющим общественный порядок на территории муниципалитета.
В результате подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны. На улице 50 лет Октября стражи правопорядка обнаружили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии передали 34-летнего местного жителя полицейским для дальнейшего разбирательства.
В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии. Сумма ущерба, нанесенного жительнице Сызрани, составила 20 000 рублей.
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