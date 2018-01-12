Житель Сызрани обворовал свою мать, похитив ноутбук

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В полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань. Женщина 1953 года рождения сообщила, что из ее квартиры пропал ноутбук. Заявительница пояснила, что подозревает в воровстве своего сына – мужчина уже привлекался в прошлом к уголовной ответственности за кражу, и сообщила его приметы.Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Она была направлена патрульным экипажам, охраняющим общественный порядок на территории муниципалитета.В результате подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны. На улице 50 лет Октября стражи правопорядка обнаружили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии передали 34-летнего местного жителя полицейским для дальнейшего разбирательства.В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии. Сумма ущерба, нанесенного жительнице Сызрани, составила 20 000 рублей.