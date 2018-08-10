Житель Сергиевского района ударил женщину в лицо деревянным бруском и угрожал убить

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В полицию Сергиевского района поступило сообщение от жительницы поселка Сургут о том, что сосед угрожал убийством и причинил телесные повреждения ее матери.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что, ложась спать, она услышала, как на улице ее громко зовет сосед. Решив, что уже поздно, женщина не стала выходить на улицу, и через окно попросила успокоиться и поговорить на следующий день. Однако мужчина продолжил вести себя агрессивно. Хозяйка дома, побоявшись, что сосед сломает ей забор, вышла к нему.По предварительным данным, мужчина схватил с земли деревянный брусок и, высказывая угрозы убийством, которые были восприняты женщиной как реально опасные для жизни, нанес ей удар в область переносицы, тем самым умышленно причинил легкий вред здоровью. Потерпевшая, почувствовав сильную боль, побежала к живущей неподалеку дочери, которая и вызвала скорую помощь и полицейских.Сотрудники органов внутренних дел в течение часа задержали подозреваемого по месту его проживания. Неоднократно судимый неработающий мужчина 1961 года рождения сознался в содеянном.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД,