Житель Сергиевского района похитил из дома женщины телевизор и избил ее

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В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от жительницы села Воротнее 1982 года рождения о том, что из ее дома пропало три сотовых телефона и телевизор.Прибывшими на место совершения преступления сотрудниками полиции было установлено, что вечером к дому, где проживает заявительница, пришел молодой человек, выставил окно в прихожей и проник в дом. Услышав посторонние звуки в прихожей, женщина вышла посмотреть, что случилось. В этот момент подозреваемый напал на нее, начал заламывать руки и наносить удары по голове и груди. Сумев освободиться от рук нападавшего, потерпевшая забежала в дом, забрала ребенка и выбежала на улицу. Вернувшись домой через непродолжительное время, потерпевшая заметила, что в жилище отсутствуют три сотовых телефона и некоторые продукты питания. В тот же вечер, потерпевшая, закрыв дом, уехала ночевать к родственникам. По возвращению домой она обнаружила, что из дома пропал телевизор, после чего обратилась в полицию.В ходе оперативных мероприятий стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый в совершении хищения. Им оказался местный житель 1996 года рождения.О грабеже возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято, сообщает облМВД.