Житель Самары обокрал дом и забыл пиджак, а добычу раздал прохожим
7 декабря 2018 10:35
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19 июля в полицию поступило сообщение о краже имущества из частного дома, расположенного на пересечении улиц Печерская и Уссурийская. Заявительница - женщина 1967 года рождения, пояснила, что проживает в доме одна и около 9 часов утра ушла на работу. Вечером ей позвонил племянник, который решил зайти к родственнице в гости, и сообщил о том, что ворота гаража и входная дверь открыты, а окно в одной из комнат разбито.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии полицейских заявительница осмотрела дом и обнаружила пропажу сбережений, домашнего кинотеатра, радиоприемника и другого имущества. Работая на месте преступления, полицейские обнаружили на одном из стульев мужской пиджак. Вещь не принадлежала ни хозяйке дома, ни ее родственникам. Тогда появилось предположение, что предмет гардероба мог оставить злоумышленник. Пиджак, как и обнаруженные в ходе осмотра дома отпечатки пальцев рук, эксперты изъяли и направили на детальное изучение.
Соседи рассказали, что видели, как к дому подходил мужчина, имеющий признаки алкогольного опьянения. Через два дня правоохранители в ходе оперативных мероприятий задержали на территории Железнодорожного района областного центра предполагаемого похитителя чужого имущества. Это оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самары 1980 года рождения.
Злоумышленник не стал отрицать своей вины и в ходе опроса пояснил, что утром 19 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил прогуляться по окрестностям. Внимание мужчины привлек один из частных домов. Злоумышленник проник на территорию владения и похитил чужое имущество. Как пояснил обвиняемый следователям, пиджак, мешающий ему собирать вещи, он снял. Впоследствии свою добычу он раздал прохожим и вернулся домой ни с чем.
Судом гражданин признан виновным в совершении противоправного деяния, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, сообщает облМВД.
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