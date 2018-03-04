Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее на ней же в стране были созданы колесные БТР. Впервые они были показаны на Параде Победы в 2015 году, на вооружение эта техника еще не принята.
В ближайшее время в России начнется создание танка на платформе «Бумеранг»
Для специалистов развернут тренировочные модули – будут отрабатываться действия мобильных бригад «в условиях стадиона», особенности общения с пациентами, в том числе на английском языке.
В Самаре медицинские работники - члены команды ЧМ-2018 сдадут экзамены
Елена Лапушкина: В Самаре снегопад. Все муниципальные предприятия работают в усиленном режиме
Елена Лапушкина: В Самаре снегопад. Все муниципальные предприятия работают в усиленном режиме
Дубль Корниленко и дебютный гол Соболева принесли
"Крылья Советов" на выезде в Санкт-Петербурге обыграли "Динамо-СПб" – 3:1
По словам кандидата, нападавший крикнул: «Это за Жириновского».
На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершено нападение в Москве
Водитель автомобиля «Volvo» и пассажир ВАЗ 21140 - женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение.
В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и ВАЗ 21140, погибли два водителя и девочка-подросток
Во время несения службы к инспектору ДПС Илье Еськину подбежала молодая женщина с криками о помощи. Сбивчиво она рассказала, что в её квартире начался пожар и внутри помещения находятся две её малолетние дочери.
В Орске инспектор ДПС вынес из огня 4-летнюю девочку
Друзья Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о госпитализации музыканта
Друзья Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о госпитализации музыканта
сегодня  Воскресенье, 4 марта, 20:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/03:
USD 56.66
0.23
EUR 69.47
0.59
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Самарской области уговорил приятелей-подростков совершить кражу

4 марта 2018 11:55
208
Житель Самарской области уговорил приятелей-подростков совершить кражу Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет.
Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Жительница Похвистневского района обратилась в полицию за помощью в розыске похищенного имущества из дома, в котором проживает только в летнее время, в остальное - проверяет сохранность. Как следует из материалов, собранных сотрудниками полиции, приехав в очередной раз в село Старый Аманак Похвистневского района, 54-летняя женщина обратила внимание на выставленное из проёма окно, отсутствие бытовой техники и кабеля электропроводки.

Сотрудники полиции провели осмотр дома, прилегающей территории, опросили соседей, проверили возможные места сбыта техники и металла. Обобщив все полученные сведения, правоохранители предположили, что к данному преступлению могут быть причастны трое молодых людей, проживающих недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых, места их вероятного нахождения и, в ходе оперативных мероприятий, задержали местных жителей. Доставленный в Похвистневский отдел полиции 20-летний подозреваемый дал признательные показания. С его слов, он уговорил своих несовершеннолетних знакомых совершить хищение бытовой техники взамен на материальные блага. Правоохранители полагают, что злоумышленник совершил две кражи из указанного дома со своими подельниками 2000 и 2001 года рождения и одну кражу совершил 16-летний подросток самостоятельно.

Бытовую технику подозреваемые хранили у себя дома. Впоследствии она была изъята и возвращена потерпевшей.

По каждому факту хищения имущества были возбуждены уголовные дела.

В отношении 20-летнего подозреваемого, по материалам собранным полицейскими, СО СУ СК возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
2 марта 2018  21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.   Закон
384
2 марта 2018  19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.
ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.  Закон
367
2 марта 2018  15:25
45-летний мужчина на протяжении двух лет жестоко обращался с мальчиком, истязал его, причиняя физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. Отец избивал ребенка за плохие оценки, выгонял обн
В Жигулевске отец, истязавший своего сына, на три с лишним года отправится в колонию
45-летний мужчина на протяжении двух лет жестоко обращался с мальчиком, истязал его, причиняя физические и психические страдания путем систематического... Закон
314
2 марта 2018  15:14
Общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.
В Самаре гендиректор ООО «Автотранс» осужден за невыплату заработной платы работникам
Общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.  Закон
324
1 марта 2018  15:21
По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки.
В Самаре начата доследственная проверка по факту обнаружения трех тел после тушения пожара по улице Большая Караванная
По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки.   Закон
286
1 марта 2018  15:07
Увольнение без заявления работника грозит большими штрафами
Увольнение без заявления работника грозит большими штрафами
  Закон
398
1 марта 2018  13:16
УФАС региона возбудило дело в отношении мэрии Самары
УФАС региона возбудило дело в отношении мэрии Самары
Мэрию, МУП «Ярмарки Самары» и городской департамент управления имуществом заподозрили в нарушении закона о защите прав конкуренции. Закон
271
Весь список
Происшествия
4 марта 2018  18:48
По словам кандидата, нападавший крикнул: «Это за Жириновского».
На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершено нападение в Москве
По словам кандидата, нападавший крикнул: «Это за Жириновского».  Происшествия
155
4 марта 2018  17:41
Водитель автомобиля «Volvo» и пассажир ВАЗ 21140 - женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение.
В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и ВАЗ 21140, погибли два водителя и девочка-подросток
Водитель автомобиля «Volvo» и пассажир ВАЗ 21140 - женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение.  Происшествия
487
4 марта 2018  16:04
Во время несения службы к инспектору ДПС Илье Еськину подбежала молодая женщина с криками о помощи. Сбивчиво она рассказала, что в её квартире начался пожар и внутри помещения находятся две её малолетние дочери.
В Орске инспектор ДПС вынес из огня 4-летнюю девочку
Во время несения службы к инспектору ДПС Илье Еськину подбежала молодая женщина с криками о помощи. Сбивчиво она рассказала, что в её квартире начался пожар и... Происшествия
122
Весь список
Криминал
4 марта 2018  11:55
Житель Самарской области уговорил приятелей-подростков совершить кражу Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет.
Житель Самарской области уговорил приятелей-подростков совершить кражу
Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет. Криминал
207
4 марта 2018  09:25
В Тольятти внук убил бабушку и уложил в кровать Утром, обнаружив, что женщина не дышит, он вызвал скорую помощь.
В Тольятти внук убил бабушку и уложил в кровать
Утром, обнаружив, что женщина не дышит, он вызвал скорую помощь. Криминал
245
3 марта 2018  18:17
В СКР отметили, что покупатель был найден через социальные сети.
Полиция Москвы задержала двух женщин при попытке продать девушку 1999 года рождения в рабство за 1,5 млн рублей
В СКР отметили, что покупатель был найден через социальные сети.  Криминал
480
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
579
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
527
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1072
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
736
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
794
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2144
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1403
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
694
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3841
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2217
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2652
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2554
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров дал старт лыжным соревнованиям на лыжной базе "Чайка"
В Самаре состоится первенство ПФО среди юниоров по тхэквондо
5 марта в Самарской области стартует фестиваль «Веснушка»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика и ВАЗ 21140, погибли два водителя и девочка-подросток

483

МЧС: В Самарской области ожидается снег, метель, на дорогах местами снежные заносы

389

Дмитрий Азаров поздравил с новосельем жильцов арендного дома ПАО "Кузнецов"

311
за неделю

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3480

26 февраля умер Игорь Зятчин - прокурор Октябрьска

2123

Установлен новый прожиточный минимум в Самарской области

1845
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда