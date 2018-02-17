Житель Самарской области прошел по карнизу и обокрал квартиру бывшей жены

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя села Новокуровка Хворостянского района Самарской области, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. Из материалов уголовного дела следует, что в сентябре 2017 года злоумышленник приехал в Новокуйбышевск, где проживает его бывшая жена, и проник в ее комнату, откуда похитил имущество.Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев происшествия, отработали возможные места сбыта похищенного. Заявительница предположила, что совершить хищение мог её бывший супруг. Со слов женщины, он злоупотреблял алкоголем и не раз угрожал ей кражей имущества.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства в конце декабря прошлого года, так как он не появлялся по месту проживания. Оперативники установили, что он устроился на работу за пределами Самарской области. Мужчина сознался в содеянном. Полицейские изъяли похищенные документы, технику злоумышленник успел продать.Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, потерпевшая проживает на пятом этаже пятиэтажного дома в коммунальной квартире. Мужчина вычислил время, когда все ушли из квартиры. Рискуя собственной жизнью, он вышел через чердачное окно на карниз, по которому дошел до открытого окна комнаты потерпевшей. Проникнув внутрь жилища, злоумышленник завладел ноутбуком и документами на собственность жилья потерпевшей, после чего скрылся через входную дверь. Причиненный материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей.Уголовное дело о краже направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.